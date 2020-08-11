Кусто рассказал об опасности употребления океанической рыбы

11.08.2020, 9:08, Новости дня

Рыбы в океане, особенно крупные, часто содержат в себе много пластика и могут быть заражены ртутью, сообщили внук Жака-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто.

Кусто рассказал, что океан загрязняется пластиком в результате того, что этот материал «распадается на более мелкие частицы и рыба и другие океанские жители начинают воспринимать его, как еду», передает РИА «Новости».

«В итоге, мы обнаруживаем птиц и рыб, чьи желудки полны пластиком. Нас это тоже касается, потому что мы вылавливаем рыбу, набитую пластиком, и употребляем в пищу. Пластик токсичен и токсины, которые попадают в рыбу через пластик, передаются человеку, потому что мы едим рыбу. Фактически мы едим отравленную рыбу», – отметил исследователь.

Он добавил, что в рыбе содержится много токсичных компонентов, например, ртуть, которая «оказывается в рыбе, благодаря ТЭЦ, сжигающим уголь, по всему миру (ртуть содержится в угле и выделяется при его сгорании)». Особенно много ртути крупных рыбах, таких как тунец.

Кусто отметил, что из-за этого он и его жена не едят рыбу. Он напомнил, что, по подсчетам ученых, к 2050 году в океане рыбы будет меньше, чем пластика.

Кроме того, самый большой «мусорный остров» на планете по размеру уже сопоставим с Францией: «У нас есть пять огромных «мусорных островов» посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений (…) Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой «мусорный остров» расположен в Тихом океане».

В основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек. Природоохранный фонд EarthEcho International, основателем которого является Филипп Кусто, привлекает молодежь по всему миру, в том числе, к очистке рек от пластикового загрязнения.

При этом, по его словам, ситуация с коронавирусом дала океану небольшую передышку от присутствия человека, но это не решит проблему загрязнения, избыточного вылова рыбы и изменения климата.

«Важны долгосрочные решения, создание сети морских охраняемых районов, как в случае с Антарктикой. Сейчас самое время подумать о том, что мы можем защитить окружающую среду. Экономика упала, но это не повод не думать о будущем и не сохранять природу. Она спасет нас в будущем», – добавил он.

Исследователь рассказал также, что после решения ситуации с коронавирусом он собирается снять фильм о Камчатке: «У нас нет пока сценария фильма, но мы работаем над этой идеей. Из-за коронавируса наши планы откладываются на год-два, но в ближайшие несколько лет мы обязательно снимем фильм».

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