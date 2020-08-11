 

«Бастионы» отработали уничтожение авианосной ударной группы в Черном море

11.08.2020, 9:08, Новости дня

Береговые ракетные противокорабельные комплексы «Бастион» отработали уничтожение авианосной ударной группы условного противника в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

По замыслу учения, разведка получила информации о планах «неприятельской» палубной авиации уничтожить экономические объекты на Крымском полуострове.

«Личный состав расчетов БРК «Бастион» обнаружил авианесущую ударную корабельную группу условного противника, в кратчайшее время привел комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путем выполнения электронных пусков) уничтожил противника до взлета палубной авиации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.



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