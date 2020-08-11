 

Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за воздушных шаров со взрывчаткой

11.08.2020, 9:08, Новости дня

Израиль закрывает КПП на границе с сектором Газа из-за продолжающейся отправки воздушных шаров со взрывчаткой из палестинского анклава, сообщило подразделение израильского минобороны COGAT, которое координирует деятельность правительства на палестинских территориях.

В понедельник полиция Израиля сообщила о воздушных шарах со взрывчаткой, приземлившихся в городе Офаким и Беэр-Шева. Взрывные устройства были обезврежены саперами полиции, никто не пострадал.

«В свете нарушения режима безопасности в окрестностях сектора Газа контрольно-пропускной пункт Крем-Шалом был немедленно закрыт за исключением доставки жизненно важных гуманитарных грузов и топлива. Запуск воздушных шаров со взрывными устройствами и угроза безопасности в первую очередь скажется на жителях сектора Газа, состоянии его экономики и на усилиях по улучшению уровня жизни его граждан», – говорится в сообщении COGAT, передает РИА «Новости».

Израиль возлагает всю ответственность за угрозы, исходящие с территории сектора Газа, на ХАМАС и будет и дальше решительно реагировать на нарушение суверенитета Израиля и любые акты насилия в адрес израильских граждан.

В июле радикалы из сектора Газа обстреляли территорию Израиля ракетами.



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