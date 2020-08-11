НЛО, снятый на видео в Бурятии, признан экспертами реальным

11.08.2020, 8:59, Разное

Видео полета НЛО над Северобайкальском (Бурятия) было признано международными экспертами реальным. Также стало известно, что этот же НЛО последующие 10 дней наблюдали другие очевидцы.

Владельцы международного канала Only Real UFOs тщательно изучили видеоролик и пришли к выводу, что запечатленный объект представляет собой «классическую» летающую тарелку. Ранее было высказано предположение, что НЛО имеет сигарообразную форму.

14 июля 2020 года пассажир мчащегося поезда из окна заснял загадочный объект на смартфон. Затем ролик был опубликован на канале Youtube «Чудеса Сибири».

Автор ролика также сообщил, что в течение двух недель НЛО в виде ярких шаров возникают в ночном небе. На этот раз загадочный летательный аппарат был запечатлен в дневное время. НЛО перемещался в сторону Северобайкальска. Очевидец уточнил, что подобный объект также видели и другие люди.