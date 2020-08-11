 

Эпидемиолог Лебедев рассказал, в каких случаях коронавирус не может попасть в организм

11.08.2020, 8:53, Разное

В некоторых случаях коронавирус не может проникнуть в организм человека, об этом пояснил российский эпидемиолог и эксперт в области молекулярной диагностики Михаил Лебедев. В данной ситуации все зависит от реакции организма, обусловленной его генетическими особенностями.
Сотрудники Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора тщательно исследовали геномы инфицированных пациентов, чтобы выяснить, какой тип людей наиболее подвержен риску тяжелого течения COVID-19. Результаты показали, что существуют факторы, препятствующие проникновению коронавируса в организм.

Так, при возникновении мутаций в гене, ответственном за кодирование белка ACE2, через который коронавирус проникает в клетки дыхательных путей, может возникать обратная ситуация. Если в одних случаях проникновение инфекции облегчается, то в других, наоборот, затрудняется. Также реакция на COVID-19 связана с различиями в лейкоцитарных генах HLA, которые исследователи называют главным комплексом гистосовместимости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

01.07 / Мнение: Физиономии

20.07 / Из-за обвинений во лжи Микки Рурк пообещал «жестоко опустить» Роберта Де Ниро

07.07 / В России за сутки коронавирус сразил более шести тысяч человек

09.07 / Машкова стыдилась сниматься в сериале “Не родись красивой” из-за отца

01.07 / Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

30.07 / Глава Роспотребнадзора рассказала о способе уничтожить коронавирус за 30 секунд

03.07 / Царь Ковид 19-й продолжает войну

08.08 / Личное: Нападение старых кур

22.07 / Мнение: Ковидом нас не удивишь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска