Эпидемиолог Лебедев рассказал, в каких случаях коронавирус не может попасть в организм

11.08.2020, 8:53, Разное

В некоторых случаях коронавирус не может проникнуть в организм человека, об этом пояснил российский эпидемиолог и эксперт в области молекулярной диагностики Михаил Лебедев. В данной ситуации все зависит от реакции организма, обусловленной его генетическими особенностями.

Сотрудники Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора тщательно исследовали геномы инфицированных пациентов, чтобы выяснить, какой тип людей наиболее подвержен риску тяжелого течения COVID-19. Результаты показали, что существуют факторы, препятствующие проникновению коронавируса в организм.

Так, при возникновении мутаций в гене, ответственном за кодирование белка ACE2, через который коронавирус проникает в клетки дыхательных путей, может возникать обратная ситуация. Если в одних случаях проникновение инфекции облегчается, то в других, наоборот, затрудняется. Также реакция на COVID-19 связана с различиями в лейкоцитарных генах HLA, которые исследователи называют главным комплексом гистосовместимости.