 

ВОЗ заявил о «проблесках надежды» в борьбе с коронавирусом

11.08.2020, 8:53, Новости дня

Несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 млн случаев заражения коронавирусом, а количество смертей приближается к 750 тыс., в борьбе с пандемией COVID-19 есть проблески надежды, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

Гебрейесус призвал брать пример в борьбе с коронавирусной инфекцией с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и ряда островных государств в Карибском море и Тихом океане, которым удалось пресечь распространение вируса на раннем этапе.

«Новая Зеландия – мировой образец того, как нужно бороться с коронавирусом», – подчеркнул он.

Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан –соблюдать новые ограничительные меры.

«Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус», – заключил Гебрейесус.

Напомним, в понедельник ВОЗ назвала необходимую для всеобщей доступности вакцины от коронавируса сумму.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Российские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на Аляске

20.07 / Политолог: Назначение Дегтярева – это знак уважения к мнению хабаровчан

10.08 / В Ливане отказались от международного расследования взрыва в порту Бейрута

01.07 / Эксперты отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке

26.06 / Суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам условно и штрафу. Его признали виновным в мошенничестве

10.08 / Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

24.06 / Вместо оккупации – «инкорпорация»? Реакция в Балтии на терминологическую эквилибристику Путина

21.07 / Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США

07.07 / Мария Шукшина выступила против вакцинации и «цифрового рабства»

02.07 / Граждан Турции и Нидерландов будут судить за незаконное приобретение 47 кг кокаина – Офис генпрокурора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска