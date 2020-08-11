Uniper допустила прекращение строительства «Северного потока – 2»

11.08.2020, 8:48, Новости дня

Ужесточение американских санкций в отношении «Северного потока – 2» увеличивает вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе, следует из отчета компании Uniper, одного из финансовых партнеров Газпрома по проекту.

«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта «Северный поток – 2», вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», – говорится в отчете, передает ТАСС.

Компания также не исключила, что выданный Nord Stream 2 AG кредит, вероятно, придется списать, если газопровод «Северный поток – 2» не будет достроен, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ поддерживает контакты с фирмами, которым США пригрозили санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток – 2».

В российском МИД, в свою очередь, выразили надежду, что Германия доведет до конца проект строительства газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от противодействия со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании.