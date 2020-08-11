В Минске третий день подряд затруднен доступ к интернету

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11.08.2020, 8:48, Новости дня

Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в день выборов президента, 9 августа, наблюдаются уже третий день подряд.

Как информирует РИА «Новости», в связи с проблемами с интернетом не грузятся сайты, в том числе госорганов. Также поисковые системы не выдают запросы, видеосервис YouTube и мессенджеры работают со сбоями. 

Напомним, в понедельник руководство американской компании Twitter зафиксировало попытки блокировки работы социальной сети на территории Белоруссии.

Перебои с интернетом начались в Белоруссии в день выборов. К вечеру воскресенья интернет в республике пропал полностью. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. В ряде городов возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА. Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета.

Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы. 



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