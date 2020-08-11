 

Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за покупку туров по России

11.08.2020, 8:48, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за покупку туров по России. Компенсация будет начисляться на карты туристов в течение пяти дней, информирует пресс-служба кабмина.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки.  … В программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 00.00 мск. Оплатить путевку нужно до 28 августа», – говорится в сообщении на сайте правительства России.

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

«Обязательные условия – продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки – от 25 тыс. рублей, оплата картой «Мир». Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тыс. рублей, вернутся 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. рублей кешбэк составит 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей», – уточняется в сообщении.

В кабмине сообщили, что на частичную компенсацию затрат на покупку туров по РФ выделено 15 млрд рублей. Правительство рассчитывает, что новая программа сделает привлекательнее путешествия по РФ и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине.

22 июля премьер Михаил Мишустин заявил, что до 3 млн россиян смогут получить возврат части средств за туры по России. Кроме того, около 2 млн путешествий по России войдут в программу возврата части денежных средств за туры. Также были названы условия получения кешбэка за туры по России.



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