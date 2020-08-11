Вместе добьемся освобождения коллег

11.08.2020, 8:45, Разное

Обращение российских СМИ к властям Беларуси.

Минувшей ночью после закрытия избирательных участков в Минске произошли столкновения жителей с белорусским ОМОНом. За происходящим наблюдали журналисты, в том числе сотрудники российских СМИ, которые находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями.

Власти Беларуси пошли на применение силы в отношении журналистов. Еще накануне выборов прямо на улице Минска в жесткой форме были задержали, а впоследствии депортировали из страны журналисты телеканала «Дождь». В ходе ночных столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. В автозак, как следует из видео с места событий, был помещен российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Силовики оттаскивают Семена Пегова. Фото: TUT.BY

Ситуация с Максимом Солоповым и Семеном Пеговым особенно тревожная. Журналисты Daily Storm, которые, по их словам, не получили серьезных травм, сообщили, что силовики избили Максима Солопова. От него до сих пор нет никаких известий.

Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Беларуси предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении.

Мы призываем все российские СМИ присоединиться к нашему обращению, опубликовав его. Уверены, что вместе мы сможем добиться освобождения наших коллег.

Редакции «Ведомости», «КоммерсантЪ», РБК, независимое объединение СМИ «Синдикат-100»: «Новая газета», Meduza, «Znak», «Дождь», «Эхо Москвы», «Такие дела», «МБХ медиа», «Открытые медиа», «Кавказский узел», «Черновик», «ТВ2», «Алтапресс», «Тайга. инфо», «Имидж-пресс», «7×7», «Крестьянин», ProUfu.ru, «Bonus», Юга.ру, Ревда-инфо, Newsvo.ru, «Бизнес-класс», «Якутск вечерний», «Новый Качканар», Пенза-Онлайн, Горбуша.инфо, ТВК, «Свободные новости. FreeNews-Volga», «Весьма».

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