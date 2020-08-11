 

Тихановская объявилась за пределами Белоруссии

11.08.2020, 8:43, Разное

Бурю народных волнений и беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после выборов президента, Светлана Тихановская, судя по всему, решила переждать в тихой гавани. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в “Твиттер” сообщил, что кандидат находится на литовской земле и в безопасности.

Напомним, ранее Светлана Тихановская пропала и перестала выходить на связь после блокировки в здании ЦИК Белоруссии. Позже представители штаба кандидата рассказали, что она находится в безопасности, но не стали уточнять где именно.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020



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