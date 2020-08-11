 

Из-за стрельбы у Белого дома Трампа вывели с брифинга

11.08.2020, 8:31, Новости дня

Вечером 10 августа президент США Дональд Трамп прервал едва начавшийся брифинг в Белом доме по просьбе сотрудников своей охраны и покинул зал, сообщает телеканал CNBC.

К президенту, который зачитывал свою речь, подошел сотрудник охраны и сказал ему что-то на ухо. После этого Трамп вышел из зала и направился в Овальный кабинет.

Через 10 минут президент вернулся и пояснил присутствующим, что около Белого дома произошла стрельба, поэтому его вывели из зала в качестве меры предосторожности.

Американский президент сообщил, что стрелявшего ранили, после чего отправили в больницу. Больше никто в результате инцидента не пострадал.

По возвращении Трамп выразил восхищение работой службы охраны: “С Секретной службой я чувствую себя в полной безопасности, они фантастические ребята, лучшие из лучших, они очень натренированные”.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Бизнес после карантина: франшизы выручают отечественных предпринимателей

03.08 / CNN призвал обеспечить прозрачность разработок вакцины от коронавируса — иначе она будет бесполезна

06.07 / Грузия лишилась миллиардов долларов из-за отсутствия туристов

31.07 / Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша из «Современника»

08.07 / Росздравнадзор не нашел связи между нарушениями работы ИВЛ и пожарами в больницах

01.07 / “Россия – страна возможностей” поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

07.07 / Титов переизбран на пост председателя «Партии роста»

26.06 / Погребинский объяснил слова Саакашвили об успехах реформ в РФ

28.07 / Важен принцип взаимности. Кулеба высказался о взаимодействии с Польшей по вопросу эксгумации захоронений

26.06 / В мире: Аляска начала войну с русским прошлым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска