Болтон рассказал о самой шокирующей ситуации за время работы с Трампом

11.08.2020, 8:30, Новости дня

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что во время работы в Белом доме его больше всего встревожили заявления американского лидера Дональда Трампа на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Болтона спросили о том, какая ситуация за все время его работы в действующей администрации была самой шокирующей и в наибольшей степени продемонстрировала неготовность Трампа быть президентом США.

«Думаю, наибольшее беспокойство вызвало у меня не что-то, произошедшее в частном порядке, а его слова Владимиру Путину на саммите в Хельсинки», – сообщил экс-помощник, передает ТАСС со ссылкой на Business Insider.

По его мнению, Трамп тогда дал понять, «что в той же степени верит» словам Путина о том, что РФ не вмешивалась в американские выборы, что и «заключениям разведки» США, утверждавшей обратное. «Президент, как казалось, не понимал, что люди могут быть недовольны тем, что он приравнял сказанное Путиным к заявлениям нашей разведки», – отметил Болтон.

Он сообщил, что бы очень удивлен словами Трампа и позже пытался объяснить ему, «почему последовала столь негативная реакция в (американской) прессе».

Ранее Болтон заявил, что Европа должна относиться к главе Белого дома Дональду Трампу как к «аномалии». По его словам, деятельность Трампа не является последовательной политикой.

Он также сообщил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году в Хельсинки и даже рассматривал вариант отмены встречи.