 

Маас заявил о важности роли РФ в решении конфликтов на Украине и в Сирии

11.08.2020, 8:16, Новости дня

Достигнуть результатов в решении конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии можно только при участии России, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас перед отлетом в Россию.

«Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек», – подчеркнул Маас, отметив, что только при участии Москвы можно достигнуть результатов по таким важным темам, как урегулирование конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии. «И в области контроля над вооружениями действиям РФ отводится ключевая роль», – считает германский министр.

По его словам, «там, где существует необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто». «Поэтому я еду сегодня впервые с начала пандемии коронавируса в Россию», – заяви министр, передает ТАСС.

Маас посетит во время однодневного визита Москву и Санкт-Петербург. Он напомнил, что отношения между Россией и Германией в прошлом году подверглись испытаниям, причем «не в последнюю очередь из-за убийства (гражданина Грузии) в берлинском парке Тиргартен».

В июле Маас уже говорил, что отношения с Россией сложны по многим темам, но решение конфликтов в Сирии, Ливии и Украине без Москвы невозможно. Он также заявил о необходимости РФ для Европы, но выступил против того, чтобы РФ разрешили присоединиться к G7.



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