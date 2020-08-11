 

Появилось видео испытаний российского дрона-дальнобойщика

11.08.2020, 8:16, Новости дня

Испытания созданного в РФ беспилотника BRAERON, способного летать на 300 километров с полезной нагрузкой более 200 килограммов, сняли на видео.

Ролик опубликован РИА «Новости».

Руководитель проекта BRAERON (создатель дрона) Дмитрий Арсентьев сообщал, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни.

Дрон поможет снизить логистическую наценку более чем на треть. Он способен преодолевать расстояние до 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет до 300 килограммов.

Размер BRAERON – пять на три метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, для посадки ему нужна только ровная площадка 10 на 10 метров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Поезда снова останавливаются в Луцке и Тернополе

20.07 / Назван срок вымирания белых медведей

03.08 / Создана межведомственная группа по ситуации в Усолье-Сибирском

04.07 / Guardian – «расистская рыба» — памятник Русалочке в Дании стал жертвой вандалов

26.06 / Экономика: Как Германия может спасти “Северный поток – 2” от США

14.07 / Количество больных коронавирусом в мире превысило 13 млн

02.07 / Ла Лига. “Бетис” на домашней арене уступил “Вильярреалу”

13.07 / Экономика: ОПЕК готовится принять опасное решение

24.06 / В Прикарпатье после дождей начался паводок. Видео

28.06 / Обнаружена связь между генетической мутацией и расстройствами аутистического спектра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска