Титов попросил Путина продлить зарплатные субсидии остановленным до июля предприятиям

11.08.2020, 8:08, Новости дня

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента РФ Владимира Путина продлить на июнь и июль программу выплаты субсидий на сохранение занятости для малых и средних предприятий (МСП), остановивших деятельность.

По словам Титова, «предоставление прямых субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости предприятиям малого и среднего бизнеса, деятельность которых была приостановлена в апреле и мае, стало одной из наиболее эффективных мер поддержки предпринимательства». При этом, по его словам, во многих регионах режим ограничения деятельности отдельных предприятий был продлен на июнь и июль, передает ТАСС.

«Согласно данным, предоставленным уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, в июне была полностью или преимущественно приостановлена деятельность около 350 тыс. субъектов МСП в отраслях, признанных пострадавшими правительством РФ, в июле – порядка 188 тысяч», – сообщил он в письме, направленном президенту.

Только 20 регионов предоставляют предприятиям, деятельность которых была приостановлена в июне и июле, прямые субсидии на выплату заработной платы из собственных бюджетов, говорится в письме.

По оценкам Титова, бюджетные ассигнования на выплату федеральных субсидий в размере МРОТ (при продлении выплат на июнь и июль) составили бы около 22 млрд рублей с учетом среднего количества занятых МСП в одном регионе в 3,4 человека. «Указанное способствовало бы созданию позитивной динамики восстановления сектора малого и среднего бизнеса в российской экономике», – добавил Титов.

Ранее сообщалось, что бизнес РФ смог сохранить 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам по ним.