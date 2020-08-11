 

Росздравнадзор ответил на требование отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса

11.08.2020, 8:08, Новости дня

Претензии фармкомпаний к российской вакцине от коронавирусной инфекции основаны на незнании результатов исследований. Так заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко прокомментировала призыв отложить регистрацию вакцины от коронавируса.

Как пишет РБК, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась в Минздрав с предложением отложить госрегистрацию первой разработанной в РФ вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

«Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», – отметила Косенко.

По ее словам, на третьей фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается участие нескольких тысяч добровольцев. Подчеркивается, что это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются в условиях пандемии COVID-19.

Представитель Росздравнадзора подчеркнула, что РФ имеет богатую историю разработки и производства вакцин, поэтому убеждена, что созданная в стране вакцина от коронавирусной инфекции будет соответствовать установленным требованиям.

Напомним, в субботу в Минздраве оценили слухи о скорой массовой вакцинации от COVID-19.



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