 

С Владимиром Кузьминым связался отсидевший срок убийца его дочери

11.08.2020, 7:53, Разное

Человек, убивший дочь певца Владимира Кузьмина Лизу, написал музыканту на электронную почту, принеся свои извинения. Об этом пояснил сам исполнитель, он даже не ожидал, что убийца их с Татьяной Артемьевой ребенка решит связаться с ним.
Вспоминая тот трагический эпизод, певец отметил, что никто не знает, как умерла его дочь Лиза. Сам он сомневался в том, что обвиняемый и есть убийца. История оказалась очень странной, он не верил в виновность этого человека, но сделать ничего не мог. В итоге обвиняемого осудили, он отсидел срок и вышел на свободу.

А недавно осужденный по делу об убийстве дочери Владимира Кузьмина решил с ним связаться. Он написал ему письмо, в котором принес извинения исполнителю. Стоит отметить, что у Кузьмина Лиза не единственный погибший ребенок. Сын музыканта Степан, талант которого был отмечен многими музыкальными критиками, погиб во время пожара.



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