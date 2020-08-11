 

Нефть подорожала на ожиданиях по спросу и мерах поддержки экономики США

11.08.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут, поскольку трейдеры надеются на восстановление спроса на фоне новых планируемых мер США по поддержке экономики в связи с коронавирусом.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47% – до 45,2 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,76% – до 42,26 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

«Нефть выросла на сигналах о мерах дальнейшего стимулирования (в США)», – говорят аналитики ANZ. Эксперты отмечают, что в переговорах по новому пакету поддержки возможен компромисс между сторонами по некоторым вопросам.

Ожидания восстановления экономики США поддерживают надежды нефтяного рынка на оживление спроса.

Еще одним фактором поддержки нефтяных котировок остаются комментарии саудовской компании Saudi Aramco. В выходные компания сообщила, что наблюдает частичное восстановление рынка энергоносителей на фоне постепенной отмены карантинных ограничений по всему миру.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка

01.08 / Переход на RAB-тариф уменьшит аварии в электросетях – Всеукраинская энергетическая ассамблея

15.07 / СК Белоруссии возбудил дело после протестов в Минске

08.08 / Медведев объяснил, почему 12 лет назад РФ встала на защиту Абхазии и Южной Осетии

07.07 / В партии «За правду» назвали плюсы присоединения Донбасса к России

05.08 / В деле срочника Шамсутдинова выявили новый факт неуставных отношений

08.07 / Кабмин Украины ограничил работу развлекательных учреждений в период карантина

02.07 / Поправки в Конституцию РФ: голосование в США прошло без происшествий

06.07 / На следующем предвыборном мероприятии Трампа будет рекомендовано носить маски

24.07 / Озвученные экс-губернатором Иркутской области «мифы» о бюджете региона развеяли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска