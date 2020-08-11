 

В штабе рассказали о возвращении Тихановской

11.08.2020, 7:33, Разное

Светлана Тихановская сперва невольно стала тем кандидатом, вокруг которой объединилась вся оппозиция и недовольные положением в стране белорусы, а затем, также не по своей инициативе, оказалась втянута в уличные беспорядки. Недовольные итогами выборов президента в Белоруссии стали выходить на улицы и ждали, что возглавит протест именно она.

Однако Светлана Тихановская внезапно пропала. Когда ее не смогли найти, то многие начали гадать о судьбе кандидата. Некоторые считали, что на покинула страну, другие были уверены, что власти уже успели ее задержать. Эту версию косвенно подтверждал и тот факт, что ранее стало известно об удержании политика в здании ЦИК.

Штаб Светланы Тихановской отчитался, что политик все же вышла на связь после всех этих событий. “С ней все хорошо”, – цитирует Life.ru сообщение представителей главного оппозиционного кандидата на этих выборах президента Белоруссии.



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