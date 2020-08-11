Это НЛО причастны к загадочным исчезновениям кораблей и самолетов в Бассовом проливе?

11.08.2020, 7:36, Разное

Некоторые места на нашей земле, кажется, привлекают к себе некие таинственные силы, недоступные нашему пониманию.

Бассов пролив находится между берегом австралийского штата Виктория и островом Тасмания. Он в ширину в среднем 250 км, в длину 500 км и имеет среднюю глубину 60 метров.

Хотя он известен своим бурными течениями и ветрами, он является оживленным судоходным путем, а также по нему проходит множество воздушных маршрутов. Пролив настолько исхожен и "излетан" вдоль и поперек, что в нем, кажется, не осталось ни одного неизвестного участка океана.

И тем ни менее Бассов пролив имеет дурную славу как место, где происходит немало загадочных явлений, а еще в нем на протяжении веков регулярно странным образом и подчас бесследно пропадали корабли. В ХХ веке в нем стали наблюдать и НЛО.

Зловещая репутация Бассова пролива восходит к году его открытия, когда судно "Sydney Cove" – один из первых кораблей проплывших вдоль восточного побережья Австралии, потерпело крушение на острове Косервейшн, когда шло из Индии в австралийский залив Порт-Джексон.

Была начата спасательная операция по сбору груза с пострадавшего корабля и членов его экипажа, а один из спасательных кораблей – "Элиза" внезапно пропал без вести. Во время его поисков и был открыт Бассов пролив, однако следов "Элизы" так и не было нигде обнаружено.

В последующие десятилетия этот район стал печально известен тем, что корабли стали пропадать все чаще и чаще. Они просто исчезали, не оставляя после себя ни плавающих обломков, ни чего-то еще, что могло бы намекнуть на его судьбу.

Особенно много исчезновений выпало на 19 век, в том числе в те годы в проливе пропал бесследно большой британский военный корабль "HMS Sappho", на борту которого было 100 человек. От него не было обнаружено ни доски, ни клочка парусов, ни выброшенных на берег трупов.

Подобным же образом вскоре после него тут пропал корабль "Harlech Castle", а за ним еще и еще. Подобное привело к тому, что немногие капитаны осмеливались плыть с севера на юг Австралии через Бассов пролив.

Стало легче, когда в 1835 году неподалеку от Бассова пролива был основан город Мельбурн, однако и тогда корабли продолжали пропадать с регулярным постоянством. С 1838 по 1840 годы целых семь крупных торговых судов, направляющихся в Мельбурн, пропали бесследно в районе Бассова пролива.

Историки полагают, что никакой мистики в их исчезновении нет, а всему виной были плохие морские условия, скрытые опасности в виде рифов и скалистого берега, а также переменчивая погода и неточные морские карты.

Однако даже если все эти корабли потерпели крушение, почему от них никогда не оставалось даже бочонка или кусков мачт? Не говоря уже о многочисленных трупах погибших моряков. Все это хотя бы частично должно было выкинуть на берег волнами.

Так что неудивительно, что Бассов пролив стал считаться проклятым и очень коварным местом, в котором происходило что-то необычное.

Даже в начале ХХ века тут продолжали пропадать корабли. В том числе это были очень надежные и устойчивые судна, как угольный корабль "SS Federal", пропавший в 1901 году, или немецкий грузовой корабль "SS Ferdinand Fischer", пропавший в 1906 году.

А в 1920 году тут произошел один из самых известных случаев бесследного исчезновения кораблей в морской истории – пропало судно "SS Amelia J", причем пропало практически сразу, едва заплыв на территорию Бассова пролива. Во время масштабных поисково-спасательных работ, начатых военными, бесследно исчезло судно "SS Southern Cross", принимавшее участие в операции, а потом и военный самолет "Airco DH.9".

Все стало еще более странно, когда члены экипажа судна "HMAS Swordsman", отправившегося на поиски уже двух пропавших кораблей, стали сообщать о странных ярких огнях в небе, которые светились неподалеку от их судна.

В 1934 году самолет "Miss Hobart" вылетел с 11 пассажирами на борту и бесследно исчез над океаном в Бассовом проливе. Это был совершенно новый самолет марки "Havilland DH86" и его исчезновение оказалось невозможным списать на технические неполадки или сильный шторм.

Всего через год после этого происшествия точно таким же образом пропал самолет с названием "Лойна" с тремя пассажирами на борту и двумя пилотами. Он уже начал снижаться на посадку на полосу аэропорта прибрежного города Хобарт (Тасмания), когда внезапно радиосвязь с пилотами "Лойны" прервалась.

Во время масштабной поисковой операции удалось найти лишь крошечные обломки, предположительно принадлежавшие половому покрытию пассажирской кабины "Лайны", причем на них были найдены странные крошечные пятна от сильных ожогов. Ни одно из пяти тел людей найдено не было.

Во время Второй мировой войны пилоты, вылетавшие с автралийских баз, многократно сообщали о необычных летающих объектах. Один из них рассказал как за его самолетом долго и быстро летел "бронзовый диск", другой поведал, что видел большую темную тень, которая так же преследовала его самолет.

Возможно, что эти НЛО имели какое-то отношение к тому, что во время этой войны тут пропало по меньшей мере 17 военных самолетов, которые были приписаны к авиабазе "RAAF East Sale". И далеко не каждый случай можно было списать на вражеский огонь. Их обломки так и не были найдены.

Но самый известный и самый странный случай бесследного исчезновения в Бассовом проливе это конечно же случай Фредерика Валентича.

28 октября 1978 года он вылетел в тренировочный полет над проливом на борту своего легкого самолета "Cessna 182 Skylane". Его маршрут следовал на остров Кинга. Во время полета Валентич связался с авиадиспетчерской службой Мельбурна, чтобы сообщить им, что у него возникли проблемы с двигателем и что он видит, как за его самолетом летит некий странный объект.

Валентич описал этот объект как большой самолет с четырьмя яркими огнями, который находился на высоте около тысячи футов выше Валентича. Однако диспетчер сказал ему, что никаких других самолетов рядом с Валентичом нет и что на радарах его тоже не видно.

Валентич продолжал настаивать, что он видит этот объект и что тот двигается с очень большой скоростью и приближается к нему. Один раз он словно играючи несколько раз пролетел очень низко над самолетом Валентича.

Валентич описал, что ему кажется, что его преследуют, что огни объекта горят зеленым светом и он выглядит как металлический и весь "блестит снаружи". Диспетчер спросил узнает ли Валентич марку самолета, но тот даже не смог определить, военный ли это самолет или гражданский.

В какой-то момент он увидел, что объект довольно длинный, при этом очень маневренный. Внезапно судно исчезло и именно тогда Валентич стал говорить диспетчеру, что у него возникли проблемы с мотором. Затем загадочный НЛО снова появился и тогда Валентич передал свое последнее и самое пугающее сообщение:

"Мои намерения… ох.. направиться на остров Кинг…. ох… Мельбурн. Этот странный самолет снова парит надо мной (на две секунд связь прерывается). Он парит и … (на секунду связь прервана) это не самолет".

Дальше рация Валентича работала еще целых 17 секунд, но в ней было слышно лишь странный металлический скребущий звук, а потом все отключилось.

Вскоре был начат поиск самолета Валентича, который охватил участок в 1000 квадратных миль, но не обнаружил никаких следов его самолета и его самого. Его судьба остается загадкой до сих пор и что особенно странно – в тот день была отличная погода и условия для полета были идеальными. У Валентича оставалось достаточно топлива, чтобы пролететь еще минимум 800 км.

Нужно отметить, что именно в 1978 году, когда пропал Валентич, а еще в 1979 году в районе Бассова пролива видели множество НЛО. Это была целая волна наблюдений, которых насчитывалось десятки.