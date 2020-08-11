 

Гривна продолжает дорожать к основным валютам

11.08.2020, 7:31, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 августа.

Курс гривны по отношению к доллару США поднялся на пять копеек: с 27,65 грн/$ до 27,60 грн/$.

Гривна к евро подорожала на 21 копейку: с 32,68 грн/€ до 32,47 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю также укрепился: с 3,76 грн за 10 руб. до 3,74 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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