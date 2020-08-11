Байден поддержал участников протестов в Белоруссии

11.08.2020, 7:27, Новости дня

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден выступил в поддержку участников акций протеста в Белоруссии.

«Я поддерживаю тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента [Александра] Лукашенко уважать права участников мирных протестов и воздержаться от дальнейшего насилия», – приводит ТАСС текст заявления Байдена на сайте Medium.

Политик также заверил, что в случае победы на выборах его администрация «никогда не будет уклоняться от поддержки демократических принципов и прав человека».

«Народ Белоруссии требует, чтобы его голос услышали, после 26 лет систематических репрессий при режиме президента Александра Лукашенко. После президентских выборов, омраченных подтасовками, граждане мирно протестуют, чтобы потребовать точного подсчета голосов, а их встречает спецназ с использованием шумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль», – приводит слова политика РИА «Новости».

По мнению Байдена, «режим Лукашенко отключил доступ к интернету, арестовывает протестующих и независимых журналистов и попытался заставить замолчать иностранных наблюдателей». «Это непохоже на действия политического лидера, уверенного, что он победил на честно проведенных выборах», – сообщил Байден.

Он добавил, что благодаря журналистам и активистам «мы теперь знаем правду о нападках на демократию, которые позволяет себе режим».

Накануне Госдепартамент США объявил выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Об этом же заявил глава ПАСЕ Рик Даемс. В администрации президента США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Насилие против протестующих в Белоруссии осудил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие, в свою очередь, забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Позже МВД Белоруссии признало гибель одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.