 

В браке Пугачева контролировала публичную жизнь Киркорова

11.08.2020, 7:30, Разное

Певица Алла Пугачева держала под контролем публичную жизнь своего бывшего супруга Филиппа Киркорова, когда они состояли в браке. Об этом пояснил журналист Владимир Полупанов, отметивший, что каждое их выступление на сцене словно было поставлено режиссером.
Вспоминая 1990-е годы, журналист сообщил, что перед каждым публичным появлением Пугачевой и Киркорова всегда появлялся крупный инфоповод. Журналисты все демонстрировали в таком русле, чтобы складывалось впечатление, что их пара «номер один». Когда Киркоров выступал на сцене, камера могла взять крупный план Пугачевой, а та махала ему рукой. По словам Полупанова, все эти мельчайшие детали могла продумывать Пугачева, как и большую часть публичной жизни Киркорова.

В таком ритме пара просуществовала 11 лет. В 2011 году Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. С тех пор Киркоров даже «не дружит домами» с экс-супругой. Ранее он признавался, что не хотел быть на «третьих ролях», поэтому перестал поддерживать контакты с Пугачевой. Примадонна в свою очередь утверждала, что расстались они из-за измены.



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