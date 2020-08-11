 

Стали известны подробности стрельбы около Белого дома

11.08.2020, 7:16, Новости дня

Секретная служба США опубликовала детали инцидента со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне: «стрелявший» подозреваемый подошел к офицеру Секретной службы и заявил, что у него оружие.

«Около 17.53 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды», – передает РИА «Новости» заявление Секретной службы.

Затем, согласно заявлению, мужчина встал в стойку стрелка, «как будто собирался выстрелить из оружия». После этого офицер Секретной службы произвел выстрел в торс подозреваемого.

 

«Мужчина-подозреваемый и офицер Секретной службы были доставлены в местную больницу. Во время данного инцидента ни комплекс Белого дома, ни кто-либо из защищаемых лиц не были в опасности», – говорится в сообщении службы.

Ранее во вторник Секретная служба США открыла огонь по вооруженному подозреваемому у Белого дома, где в этот момент находился президент США Дональд Трамп.



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