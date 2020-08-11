 

Трамп обвинил администрацию Обамы в госизмене

11.08.2020, 7:08, Новости дня

Слежка администрации Барака Обамы за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году, возможно, является госизменой, сообщил действующий президент США.

«[Администрация] Обамы шпионила за моей предвыборной кампанией. Посмотрите, что случилось – они (сотрудники спецслужб при администрации Обамы) были пойманы, пойманы с поличным. Это, возможно, госизмена. Они сделали ужасные вещи, чего раньше, вероятно, и не было. Никто ранее не был пойман с этим», – приводит слова Трампа ТАСС.

«[Администрация Обамы] использовала разведывательные службы нашей страны, чтобы шпионить за моей кампанией, многие люди замешаны. <…> Президент Обама знал об этом, [бывший вице-президент США] Джозеф Байден знал, [экс-директор ФБР Джеймс] Коми и [экс-директор Национальной разведки Джеймс] Клэппер знали», – подчеркнул нынешний глава американской администрации.

По его словам, в подтверждение тому есть документы. «Подобное не должно когда-либо повториться с президентом США. Это политическое преступление века. Посмотрим, что с ними со всеми будет», – сказал глава Белого дома.

Отметим, это не первый раз, когда Трамп обвиняет Обаму в госизмене. Трамп неоднократно заявлял, что сотрудники спецслужб США вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Расследование против Трампа проводилось агентами ФБР в 2016-2017 годах и носило кодовое название «Ураган перекрестного огня».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о мести Трампа изобретателям «российского вмешательства в выборы».



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