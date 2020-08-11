 

Росатом назвал объем накопленных химотходов в Усолье-Сибирском

11.08.2020, 7:08, Новости дня

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев во время посещения промплощадки в городе Усолье-Сибирское назвал объем накопленных химических отходов.

«Порядка 16 квадратных километров сегодня являются загрязненными на территории Усолья-Сибирского. Более 2 млн тонн накопленных отходов на этих площадках находится», – приводит слова Лебедева ТАСС.

Представитель Росатома добавил, что на промплощадке планируют разместить экотехнопарк, который позволит переработать накопленные отходы.

Накануне сводный отряд Министерства обороны РФ прибыл в Иркутскую область для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском.

Во вторник в Усолье-Сибирском начала работать межведомственная комиссия по вопросам ликвидации химического загрязнения. Члены комиссии планируют осмотреть промплощадку и провести совещание по ситуации с загрязнением.

Напомним, в прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин дал поручение о ликвидации экологического бедствия в Усолье-Сибирском.

Ранее глава государства поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Российский лидер назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, в котором проживают около 76 тыс. человек. Город входит в список населенных пунктов РФ с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозе экологической катастрофы на Байкале.



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