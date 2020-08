Двуглавую гадюку поймали в Индии

11.08.2020, 7:08, Новости дня

В центральной части Индии, в штате Махараштра, поймали двуглавую цепочную гадюку. Это одна из самых ядовитых змей во всей Индии, информирует Hindustan Times.

Длина рептилии составила всего одиннадцать сантиметров, а каждая из головок – около двух сантиметров. Местный житель увидел змею на улице и вызвал спасателей из фонда защиты животных, передает РИА «Новости».

Double danger

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.

The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 8, 2020

В публикации отмечается, что с такой аномалией змеи редко выживают в дикой природе.

Гадюка Расселла – самая распространенная ядовитая змея Южной Азии, более половины зарегистрированных там укусов приходится на этот вид. В Индии входит в так называемую «большую четверку» ядовитых змей, чаще всего кусающих человека.

