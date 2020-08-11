Протестующих вытеснили с улиц Минска после семичасового противостояния с ОМОНом

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11.08.2020, 6:48, Новости дня

Белорусским силовикам после семичасового противостояния удалось вытеснить протестующих с улиц Минска, спецподразделения начали покидать центральные проспекты города.

Белорусские силы правопорядка снимают оцепление в центре Минска, передает ТАСС.

Одним из последних очагов противостояния стал район Кунцевщина, где манифестанты возвели баррикады из бетонных свай и металлической арматуры, перекрыв проспект Притыцкого. Именно там ранее погиб один из участников беспорядков. По данным пресс-службы МВД, он «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие, в свою очередь, забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Позже МВД Белоруссии признало гибель одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.



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