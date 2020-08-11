 

Светлана Тихановская пропала после посещения ЦИК

11.08.2020, 6:40, Разное

Местонахождение главного оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской неизвестно. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ее мужа «Страна для жизни».

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина рассказала «Радио Свобода», что Тихановская находилась в ЦИК около трех часов с адвокатом Максимом Знаком. Она была с ним в разных комнатах, поэтому Знак не знает, о чем с ней говорили.

После этого Тихановская вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Сейчас связи с ней нету. Красулина не знает, какое решение приняла Тихановская.

Пресс-секретарь также не знает, подала ли Тихановская жалобу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Оппозиция в Беларуси не признает итоги выборов. Онлайн с протестов, день второй: стачки и задержания

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / В Подмосковье пропал десятилетний мальчик

10.07 / Россия на измене

14.07 / «Копия»: Татьяна Брухунова похвалилась, что ее сравнили с Одри Хепберн

01.08 / Мнение: О выборах в Белоруссии

12.07 / В Apple разрабатывают дешевый аналог iPhone SE

05.08 / Мнение: О чисто шведской зависти к успехам России

20.07 / Волчий блюз*

16.07 / Личное: «Я говорил, что мне неприятно»

12.07 / Ольга Медынич сделала признание о судьбоносных переменах: Больно, но необходимо

05.08 / Бейрут — новая Хиросима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска