 

Джейсон Деруло выбил Уиллу Смиту передние зубы клюшкой для гольфа

11.08.2020, 6:30, Разное

Голливудский актер Уилл Смит остался без трех передних зубов из-за удара клюшкой для гольфа, нанесенного ему певцом и танцором Джейсоном Деруло. Видео с инцидентом и фотоснимок с уже выбитыми зубами артист опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте.
Изначально Уилл Смит планировал записать обычный ролик о гольфе. В нем он хотел научить Деруло, как необходимо держать клюшку, чтобы нанести мощный удар. Актер дал пару советов и затем отошел на расстояние, но когда Смит решил дать еще одну подсказку танцор сделал замах и ударил своего наставника клюшкой по лицу.

В видео попал не только фрагмент с ударом клюшкой, но и то, как зубы Уилла Смита летят на пол, а сам шокированный актер хватается за лицо. Позднее артист сделал совместное фото с Деруло, запечатлевшее его рот с поврежденными зубами.



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