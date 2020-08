Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста

Британский актер Хью Грант поддержал белорусов, которые вышли на акции протеста после объявления результатов президентских выборов. Об этом он написал в Twitter 10 августа.

“Уважение и восхищение моим белорусским друзьями. Некоторые сейчас арестованы этим жестоким и коррумпированным режимом”, – написал Грант.

В своем посте он дал ссылку на статью The Guardian “Выборы в Беларуси: заявление Лукашенко об уверенной победе вызвало массовые протесты”.

Respect and admiration to my Belarusian friends. Some now arrested by this brutal and corrupt regime. https://t.co/822dHDmr3G

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 10, 2020

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих. Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

10 августа в центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.