 

Истребители НАТО трижды за неделю фиксировали военные самолеты РФ над Балтикой

11.08.2020, 6:20, Новости дня

В течение недели истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, трижды опознавали военные самолеты Российской Федерации, пролетавшие над Балтийским морем в международном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы 10 августа.

4 августа истребители воздушной полиции НАТО два раза опознали самолет РФ Ил-38, который совершал перелет в международном воздушном пространстве от Калининградской области к материковой части РФ. В МИД отметили, что истребители воздушного патрулирования НАТО были подняты для опознавания самолета.

6 августа истребители воздушной полиции НАТО были подняты для перехвата и идентификации, предположительно, самолета РФ Су-24, летевшего в международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации.

Во всех случаях, отметили в МИД Литвы, самолеты летели без плана полета, с выключенными радиолокационными транспондерами и не поддерживали радиосвязь с центром управления полетами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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