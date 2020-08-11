Китайским компаниям пригрозили отключением от фондовых бирж США

11.08.2020, 6:16, Новости дня

Китайские компании, не соблюдающие новые американские правила бухгалтерской отчетности, к концу 2021 года будут исключены из списка участников фондовых бирж США, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«По состоянию на конец следующего (2021) года, если они не будут в полной мере соблюдать [стандарты отчетности], <…> они будут исключены из списка [участников] бирж», – приводит слова Мнучина ТАСС.

Как подчеркнул министр финансов Соединенных Штатов, «китайские и любые другие компании (…) должны применять одни и те же [правила новых] бухгалтерских стандартов».

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что вопрос о несоблюдении рядом китайских компаний действующих в США правил транспарентности имеет «очень серьезный» характер, и правительство Соединенных Штатов принимает меры по защите прав инвесторов. По словам чиновника, американские власти дали предприятиям КНР год «на то, чтобы начать соблюдать требования аудита».

По сведениям The Wall Street Journal, администрация Трампа намерена обязать китайские компании, акции которых торгуются на американских биржах, предоставлять бухгалтерскую отчетность финансовым регуляторам Соединенных Штатов. Согласно этому плану, коммерческие организации, акции которых уже размещены на американских биржах, должны будут принять новые правила к 2022 году. Предприятия, планирующие первичное размещение акций на американских биржах, обязаны допустить аудиторов США к отчетности.

Напомним, в июне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные последствия «финансового развода» Китая и США.