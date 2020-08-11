 

На полученную от Федосеевы-Шукшиной квартиру Бари Алибасова суд наложил арест

11.08.2020, 6:09, Разное

На квартиру Лидии Федосеевы-Шукшиной, подаренную продюсеру Бари Алибасову, московский суд наложил арест. Теперь пятый супруг актрисы не сможет проводить никаких сделок со «спорным» жильем в Новой Москве до снятия запрета.
Еще осенью 2019 года стало известно, что на Бари Алибасова его супруга переписала одну из своих квартир. А позднее она перешла в собственность его помощнику Сергею Моцарю, о чем актриса даже не подозревала. Позднее Лидия Федосеева-Шукшина объяснила, что ей дали подписать какой-то документ, но какое у него содержание она не знала.

Мирно вопрос с квартирой решить не удавалось, поскольку Бари Алибасов продолжал утверждать, что получил он ее в рамках закона. Тогда она подала против супруга иск в московский суд и воспользовалась услугами адвоката Юлии Вербицкой. По словам представителя артистки, истец полностью удовлетворен решением суда, которому предстоит изучить все предоставленные документа, чтобы решить дальнейшую участь якобы подаренной Алибасову квартиры.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение: Отелло из Росгвардии…

20.07 / Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

26.06 / Онколог рассказал, от какого продукта необходимо отказаться, чтобы избежать рака

24.07 / В МЧС рассказали о способах спастись от молнии

07.07 / Мнение: Реальный МРОТ в Европе

07.08 / Само совершенство: Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру во время отдыха на Миконосе

28.07 / Заслуженную артистку России обокрали в больнице

30.06 / Скандалы: Бизнес-джеты «типа маршрутки»

04.08 / Немцы нашли в Великобритании «убийцу» российского танка «Армата»

10.08 / В России сообщили о поражении Лукашенко: Проиграл всю страну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска