На полученную от Федосеевы-Шукшиной квартиру Бари Алибасова суд наложил арест
11.08.2020, 6:09, Разное
На квартиру Лидии Федосеевы-Шукшиной, подаренную продюсеру Бари Алибасову, московский суд наложил арест. Теперь пятый супруг актрисы не сможет проводить никаких сделок со «спорным» жильем в Новой Москве до снятия запрета.
Еще осенью 2019 года стало известно, что на Бари Алибасова его супруга переписала одну из своих квартир. А позднее она перешла в собственность его помощнику Сергею Моцарю, о чем актриса даже не подозревала. Позднее Лидия Федосеева-Шукшина объяснила, что ей дали подписать какой-то документ, но какое у него содержание она не знала.
Мирно вопрос с квартирой решить не удавалось, поскольку Бари Алибасов продолжал утверждать, что получил он ее в рамках закона. Тогда она подала против супруга иск в московский суд и воспользовалась услугами адвоката Юлии Вербицкой. По словам представителя артистки, истец полностью удовлетворен решением суда, которому предстоит изучить все предоставленные документа, чтобы решить дальнейшую участь якобы подаренной Алибасову квартиры.
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