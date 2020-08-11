Мнение: Минск перед 2-й волной протестов

11.08.2020, 6:00, Разное

Минск готовится к вечерним протестным акциям.

Милиция и ОМОН находятся в состоянии боеготовности, в городе отмечается спецтехника.

Граждане жалуются на ограничение доступа в метро и ограничения по передвижению по городу, а также начавшиеся в городе превентивные задержания.

Тихановская после "беседы" с правоохранителями отказалась от своего участия в протестах.

В оппозиционных источниках пишут, что начало шествия – в 20-00.

Власти предупреждают о последствиях противоправных действий и напоминают, что по подобным статьям можно получить до 15 лет тюрьмы.

Параллельно митинги идут у посольства Белоруссии в Киеве, где митингуют нацики и змагары.

Также прошел митинг у здания посольства Белоруссии в Москве, где собрались журналисты и блогеры требовавшие освобождения задержанного военкора Семена Пегова. МИД РФ заявляет, что вопрос находится на контроле у Лаврова и там рассчитывают, что Пегова в ближайшее время освободят.

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