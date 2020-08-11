 

Мнение: Минск перед 2-й волной протестов

11.08.2020, 6:00, Разное

Минск готовится к вечерним протестным акциям.
Милиция и ОМОН находятся в состоянии боеготовности, в городе отмечается спецтехника.
Граждане жалуются на ограничение доступа в метро и ограничения по передвижению по городу, а также начавшиеся в городе превентивные задержания.
Тихановская после "беседы" с правоохранителями отказалась от своего участия в протестах.
В оппозиционных источниках пишут, что начало шествия – в 20-00.
Власти предупреждают о последствиях противоправных действий и напоминают, что по подобным статьям можно получить до 15 лет тюрьмы.
Параллельно митинги идут у посольства Белоруссии в Киеве, где митингуют нацики и змагары.
Также прошел митинг у здания посольства Белоруссии в Москве, где собрались журналисты и блогеры требовавшие освобождения задержанного военкора Семена Пегова. МИД РФ заявляет, что вопрос находится на контроле у Лаврова и там рассчитывают, что Пегова в ближайшее время освободят.

Развитие событий в Минске буду в режиме трансляции освещать в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь).

Источник: Colonel Cassad



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