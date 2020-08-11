Мнение: Виртуальный член диктатора

11.08.2020, 5:59, Разное

Меня, как несколько старомодного идейного демократа, в белорусских событиях более всего шокирует эта современная манера полного цинизма в отношениях с цифрами. Белорусский ЦИК ведь уже объявил, что Лукашенко, дескать, набрал то ли 80, то ли 81% голосов!!

По слухам (которым веришь, поскольку иначе такую борзость не объяснишь), такая “планка” была поставлена лично Лукой еще до всяких выборов, поскольку ему, дескать, было “принципиально важно” набрать “больше Путина”. То есть для этих сельских старост, возомнивших себя диктаторами, цифры “народной поддержки” (которые они сами себе рисуют) – это что-то вроде виртуального члена. И вот они ими типа меряются – у кого толще. Бррр, мерзость!

На деле резкий взрыв явки на этих выборах говорит совершенно однозначно – естественно, это была протестная явка, и ни о каких 80% просто и речи быть не может. Если бы “батька” заботился хотя бы о минимальном правдоподобии, он бы велел нарисовать себе цифры в районе 52-55%, а потом бы выпустил прикормленных “политологов”, которые бы с умными рожами стали рассказывать байки про то, что вот “смутьяны и хипстеры недобитые” в Минске голосовали “против”, но верная глубинка не поддалась на пропаганду и осталась верной любимому “батьке”…

Но цинизм в том и проявляется, что на правдоподобие всем глубоко накласть. И поэтому голоса уже просто не считают , причем – не считают демонстративно . Так было у нас на “выборах” 2018 года, еще более цинично и издевательски – на недавнем “голосувании”, и вот теперь белорусский пахан научился у нас плохому.

Наглость феноменальная, я вот никак не могу привыкнуть. Они ведь потому (в России) позволяют даже камерам снимать само “голосувание”, и даже не особенно стараются в последнее время со всякими “вбросами”: зачем вбрасывать, если в протоколы все равно вписывают цифры КАКИЕ НАДО, а бюллетени, складывай их хоть гармошкой, хоть квадратиком, все равно скопом выбрасывают не считая?

Жаль будет, если Луку все-таки самого не выбросят на помойку. Циников надо наказывать – ничего нет хуже цинизма.