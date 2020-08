Белый дом: США обеспокоены ситуацией в Беларуси

11.08.2020, 5:54, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани заявила в понедельник, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие в отношении демонстрантов.

Ранее в понедельник беспокойство в связи с антидемократическими действиями руководства Беларуси выразила Великобритания. Официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона подчеркнул также, что Лондон считает неприемлемым наблюдавшееся минувшей ночью насильственное подавление протестов.

В совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархейи отмечается, что президентские выборы в Беларуси были омрачены «непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов».

Евросоюз должен принять меры, чтобы не допустить применения силы властями Беларуси, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«ЕС должен принять меры, чтобы предотвратить возможное применение силы в Беларуси», – сказал Чапутович на пресс-конференции.

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным результатам, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция эти результаты не признает, заявляя о масштабных фальсификациях на выборах.

В ночь на понедельник в Беларуси прошли массовые протесты, которые полиция разгоняла с применением силы.

Выборы президента Беларуси за рубежом

