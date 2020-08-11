 

Трамп обвинил демократов во вмешательстве в американские выборы

11.08.2020, 5:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что члены Демократической партии США вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте.

Отвечая на вопрос о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, Трамп отметил: «из-за лживых СМИ считается, что РФ [занимается этим] лучше всех», несмотря на то, что американская контрразведка говорила в этом ключе о «Китае, РФ и Иране и, возможно, других», передает ТАСС.

«На днях они (американские контрразведчики) говорили о трех странах: Китае, РФ и Иране. Один из журналистов встал и сказал, что РФ вмешивается в [ американские выборы]. И я сказал ему, что он не упомянул Китай и Иран. Почему вы их не упомянули тоже?» – задался вопросом американский лидер.

«Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая [уточнить процедуру голосования] и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция», – сообщил Трамп.

Ранее Трамп предложил перенести выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Необходимость переноса выборов он объяснил недостатками проведения голосования по почте. Он также выразил уверенность, что выборы 2020 года в случае их проведения в ноябре по почте «станут самыми сфальсифицированными за всю историю».

После этого в Конгресс внесли резолюцию против переноса президентских выборов в США, а лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер заподозрила Трампа в боязни проиграть президентские выборы.



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