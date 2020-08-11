Проигравшая Лукашенко Тихановская не намерена признавать поражения

11.08.2020, 5:43, Разное

Главная соперница Александра Лукашенко хочет обжаловать результаты выборов на главный государственный пост. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская – 10,09%.

При этом в штабе оппонентки заявили, что не признают результаты Центризбиркома. Представители Светланы Тихановской объяснили, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Как писали “Дни.ру”, Светлана Тихановская требует мирной передачи власти от Александра Лукашенко. Кандидат в президенты не исключает, что скоро произойдут новые протесты. По мнению оппозиционера, действующий глава государства окончательно оторвался от народа и не слышит людей.

Напомним, Светлана Тихановская поддержала пострадавших во время протестов белорусов. Она заявила, что любой желающий может обратится в ее штабы за моральной или материальной помощью.

В свою очередь Александр Лукашенко уже высказался после ночных столкновений митингующих с силовиками. Он заявил, что народ всегда является приоритетом.