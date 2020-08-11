Мнение: У наших женщин – потасканные и глупые лица

11.08.2020, 5:06, Разное

Режиссер сериалов замучился искать в нашей России женщину 33-37 лет с красивым и умным лицом. И сказал в духе оголтелого сексизма:

– У наших женщин проблемы с лицами – потасканные и глупые.

У всех, кто присутствовал в студии, наступил легкий ступор. Помощник режиссера издала нервный смешок.

Картотека – тысячи фотопроб бывших студентов театральных вузов и людей со студии, которых отбирают специальные агентства. Я специально потом пролистал фотокарточки ради интереса.

Вывод – режиссер прав. После тридцати умных лиц у женщин практически нет. Глаза невыразительные. Да и красоты не наблюдается. То ли в актрисы идут не от большого ума. То ли что-то случилось с российским генофондом. Говорят, русские женщины – самые красивые. Обычно так заявляют турки и египтяне, еще – оголтелые патриоты. Но в этом кино был нужен ум. Красота и ум сочетаются редко.

Потом женщины стали приходить на пробы. Всем примеряли очки. Очки сидели на лицах, как будто эти дамы их у кого-то отобрали. Или нацепили на лица – чтобы изобразить сексуальную училку в эротике.

Режиссер был откровенно удручен. Я тоже удручен – время теряли зря. Весь состав съемочной группы удручен. Удручены женщины. Сосредоточены и не верили себе мужчины – как такое может быть?..

– Ну вот же, вот! – закричал режиссер. Один шутник подсунул ему фото Лоры Препон.

– Это иностранная актриса, – поведали ему. – Наполовину ирландка, наполовину еврейка.

Режиссер перевел взгляд на помрежа.

– Не смотрите на меня, – вскрикнула она, – я не знаю, где взять ирландку.

– Дайте мне еврейку! – заорал режиссер не своим голосом. – Хочу еврейку!

Я в таком тяжелом состоянии тогда ушел со съемочной площадки, где переписывал сценарий раз по сто. Шел 2007 год. Мрачнейшее чувство – идешь по улице, а у всех женщин потасканные и глупые лица. Как будто раньше в них внимательно не вглядывался.

Отпустило только через неделю.

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