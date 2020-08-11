События в Белоруссии (подборка украинских статей)

11.08.2020, 4:55, Разное

Подлинная трагедия Беларуси – менять Лукашенко нужно, но менять Лукашенко не на кого

10 августа 2020

В центр Минска стягивают большое количество автозаков и автобусов с ОМОНом внутри / соцсети

Что сегодня происходит в Беларуси.

Сегодня в Беларуси происходит ровно то, что РФ разыграла осенью 2013-зимой 2014 года в Украине. Используя реально существующее недовольство властью запускается сценарий управляемого хаоса, который на выходе преследует два сценария, удовлетворяющие интересы России.

Если победит Лукашенко, то его победа должна быть слабой и нелегитимной в глазах населения и Запада. Это заставит Лукашенко, как Януковича и Кучму в 2001-2004 годах искать помощи у России, которая будет готова ее оказать за усиление своих позиций в РБ. Победа должна быть с кровью, потому появились вагнеровцы. Кровь формирует ту слабость, которая гонит в объятия России.

Второй вариант – победа оппозиции. Неподготовленные люди, которые откроют дорогу хаосу, убрав Лукашенко, который достаточно хитер и строптив. чтобы пытаться искать альтернативы РФ в условиях, когда она больше не может спонсировать прежнюю модель симбиоза РФ и РБ. Поэтому нужная новая фигура из силовиков, которые пристегнет крепче РБ к РФии после какого-то времени хаоса.

Россияне играют в две руки. Проблема Лукашенко, что он управлял так, что все завязано на него. Сложно представить, чтобы он кому-то передал власть, как Назарбаев, который выбрал преемника и тот ведет самостоятельную политику. При этом Лукашенко является единственной опытной фигурой, хотя уже и не успевающей за переменами в мире, которая имеет способность масштабно играть и крутиться в условиях, когда все валится в мире.

Это подлинная трагедия Беларуси – менять Лукашенко нужно, менять Лукашенко не на кого.

Три главных вывода из протестов в Беларуси

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

10 августа 2020,

Выборы в Беларуси – интереснейший процесс, который рассказывает нам несколько важнейших историй про глобальную и не очень среду.

Протесты в Минске / Reuters

История №1. РФ теряет влияние на свою периферию в условиях перестройки региональных раскладов.

Москва уже не может тащить всю эту огромную и, честно сказать, не самую эффективную структуру пост-советских связей и организаций, служившую неким предохранителем от расползания бывших республик в разные стороны.

Неизбежным является переформулирование и реструктуризация своих отношений с бывшими республиками СССР, но на какой основе и на каких условиях – пока что неизвестно, и это оставляет поле для последних манёвров, что мы и видим на примере Беларуси.

Эрозия российского влияния началась ещё с Центральной Азии, которая постепенно отходила Китаю и США, а в последнее время туда зашли и более мелкие региональные игроки. После войны 2008 года Грузия не стала лояльной России, а со временем пошла на сближение с Турцией. 2 года назад свой неизбежный “взрыв” пост-совка пережила и Армения.

Полностью взять под контроль Украину у РФ не получилось до сих пор, и сейчас под вопросом оказывается Беларусь, которая также ищет альтернативные центры силы, на которые можно опереться в контексте глобального перехода от старого мирового порядка к новому.

Отсюда и реакция России, которая проистекает из желания подцепить Александра Лукашенко на крючок, пользуясь его уязвимостью и избирательным фоном как идеальным бекграундом для расшатывания системы.

Если у РФ получится ослабить власть президента Беларуси или бросить тень на его легитимность (можно сказать, уже получилось), то у Кремля появится шанс перезагрузить своё влияние в “ближнем зарубежье” и получить шанс отыграть назад хотя бы часть региональных процессов.

Впрочем, это не значит, что о переформатировании отношений с соседями нужно будет забыть. Этот вопрос никуда не денется. Его поднимают в РФ уже несколько лет к ряду.

История №2. Рост регионализма и изменения в мировом балансе сил.

Новой вводной в истории с Беларусью (как и в истории со многими другими пост-советскими странами) стало появление третьих игроков, выходящих за рамки привычного “биполярного” (СССР vs США) восприятия внешних факторов, к которому у нас до сих пор привыкли.

Такой новой вводной в Беларуси является Китай, который за последние 5 лет очень серьёзно зашёл в Беларусь, и теперь имеет там вполне отчётливые, глубокие и стратегические интересы, что делает игру вокруг выборов более сложной, нежели просто сражение Вашингтона и Москвы в нарративе “демократия против диктатуры”.

Да и по освещению протестов и выборов видно, кому в регионе больше всех интересно играть на этом направлении, а кому не очень. Информационно, ситуацию больше всех раскачивают Россия, Польша и Литва, что вполне объяснимо. США заняли позицию в стиле “Realpolitik”, а самого Трампа вряд ли интересуют события в Минске.

Западная же Европа не имеет чёткой и внятной политики по Беларуси. Ту же Францию больше интересует поле, на котором они сейчас непосредственно играют – это Бейрут.

История №3. Классическая дилемма нового авторитаризма.

Александр Лукашенко пришёл к тому-самому моменту, к которому рано или поздно приходят все авторитарные лидеры, строившие под себя всю архитектуру власти.

Момент этот – необходимость управляемого транзита. Дилемма, которая всегда ставит авторитарных лидеров в сложное положение. Они должны решить, как они уйдут, кому передадут власть и каков будет их последующий, финальный в карьере, можно сказать “ритуально-сакральный”, функционал в системе.

Если Лукашенко настроен на управляемый транзит, значит это – его последний президентский срок. Сейчас наступил момент, когда эту дилемму необходимо решить. В противном случае, его архитектуру власти ожидает обрушение, а если оно будет неуправляемым, то страну ждут непростые времена, а его наследие может быть уничтожено.

Подобный транзит уже успешно реализовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Прошёл он и в Узбекистане, хоть и не руками покойного Ислама Каримова, но его окружения и основных кланов.

К этой дилемме подошёл и президент РФ Владимир Путин, чьи недавние конституционные поправки, я убеждён, направлены именно на решение данной дилеммы и поиск вероятного преемника.

Для Александра Лукашенко решение вот этой “дилеммы автократа” – лучший вариант исхода событий, который повышает шансы сохранить своё наследие, свой политической вес и управляемость государства.

В Беларуси угрожают захватом зданий и просят Путина ввести войска – соцсети

10 августа 2020,

На просторах Интернета активизировалось движение за создание так называемой “Витебской народной республики”.

В Беларуси продолжается резонанс на фоне результатов президентских выборов / spring96.org

В мессенджере Telegram появился канал, в котором призывают захватывать административные здания в Беларуси уже с 12 августа, просят Россию ввести войска на территорию государства и обещают появление “Витебской народной республики”.

В частности, паблик Витебская народная республика был создан еще в декабре 2019 года, регулярность публикаций не отмечалась особой активностью. В конце июня на канале стало появляться больше публикаций.

Далее на канале призывали Россию ввести войска в Витебскую область для сохранения стабильной ситуации в регионе.

“Мы призываем президента РФ ввести войска в т.н. Витебскую область и сохранить тут мир. РФ – гарант спокойствия. Поймите же вы, Лукашенко враг России!” – отмечается в одном из сообщений.

Также там написано об ультиматуме белорусским властям – если режим Лукашенко будут защищать, то в течение 48 часов на улицах якобы появятся отряды “Витебской народной республики”.

“Уже 12 августа мы займём здания важнейших учреждений”, – подчеркивают авторы канала.

Кроме того, также там появился и бланк для проведения возможного референдума по отделению региона от Беларуси.

Напомним, белорусский Центризбирком объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. По официальным данным, он набрал 80,23% голосов избирателей. Его оппонент Светлана Тихановская – 9,9% голосов.

У Тихановской не признают результаты выборов – по данным штаба, их кандидат набрала 70-80% голосов на выборах президента Беларуси.

В ночь с 9 на 10 августа на территории Беларуси прошли массовые протесты, в ходе которых произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители использовали светошумовые гранаты и спецтехнику для разгона протестующих. Задержаны около 170 активистов.

Автор: Андрей Ганжа