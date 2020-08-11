Мнение: Кризис в Средиземном море

11.08.2020, 4:50, Разное

Турция начала сейсмические исследования для последующего бурения в эксклюзивной экономической зоне Греции. Подготовка к бурению осуществляется под прикрытием боевых кораблей.Официально турки заявляют, что закрепляют свою юрисдикцию над этой территорией. С точки зрения Греции, это просто силовой захват ее территории.

К месту бурения выдвинулись корабли и подводные лодки греческого флота. Сам флот приведен в полную боевую готовность. Греки ожидают отмашки от министра обороны страны, чтобы начать выгонять турок из греческих вод. Что будет, если турки откажутся, вопрос интересный. МИД Греции заявил, что страна не спасует перед турецким шантажом и будет защищать свой национальный суверенитет.

В 21 час Греция выдвинула ультиматум – турецкие боевые корабли должны покинуть греческие воды, иначе будут приняты решительные меры для их выдворения. Турция отвечает, что ответит, если греки атакуют турецкие корабли.

Существует ненулевой риск вооруженного конфликта.

Укоренение военного присутствия Турции на территории Ливии будет связано не только с эксплуатацией порта и аэродромов в Триполи и Мисурате, а также базой ВВС Аль-Ватыя, помимо этого ведется подготовка к созданию военно-морской базы в городе Аль-Хомс к востоку от столицы североафриканского государства.

Согласно заявлениям ливийских, турецких и итальянских источников, уже 10-12 августа в порту Аль-Хомса (расположен в 120 километрах от Триполи, недалеко от древнего города Лептис Магна) начнутся инфраструктурные работы по обеспечению долговременного присутствия иностранных военнослужащих. Согласно информации, помимо переоборудования припортовых сооружений под прием боевых кораблей (до фрегата включительно), в Аль-Хомсе будут развернуты подразделения армейского спецназа и боевые пловцы ВМС Турции, которые будут обеспечивать защиту территории базы с суши и воздуха. Авиаприкрытие обеспечат средства РЭБ (предположительно, будут использованы системы KORAL и Redet-2), ЗРК «Хок» последних версий и зенитные самоходные установки ПВО Korkut, которые должны обеспечить как защиту от возможных действий ВВС ЛНА, так и от потенциальных атак малоразмерных и крупных дронов, поставляемых в Ливию ОАЭ.

В перспективе такая база сможет гарантировать большую эффективность действий турецких боевых кораблей у берегов Ливии, которые, оперируя в заливе Сирта, будут не так сильно зависеть от вопросов пополнения припасов и дозаправки в море, так как у них будет возможность заходить в Аль-Хомс и при необходимости быстро выдвигаться в потенциальный район боевых действий у побережья страны. На текущий момент в акватории североафриканского государства находятся три турецких фрегата и как минимум одна дизельная подводная лодка. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать локальное превосходство в заливе Сирта, так как у Хафтара полноценный флот отсутствует, а угрозу турецким кораблям могут представлять лишь старые противокорабельные ракеты, закупавшиеся еще в 70-х у СССР полковником Каддафи.

В целом же Анкара продолжает демонстрировать, что она пришла в Ливию надолго и намерена закрепить плоды удачных операций весны 2020-го под Триполи на всех возможных уровнях, в том числе и в контексте долговременного военного присутствия, путем создания полноценных военно-воздушных и военно-морских баз. Наличие последних сдвигает баланс сил в Восточном Средиземноморье в пользу Турции и увеличивает ее возможности в борьбе за выгодное определение морских границ и возможностей шельфовой добычи. Именно это в июне толкнуло Египет на прямые угрозы об интервенции в Ливию, если Эрдоган попробует силой преодолеть линию Сирт-Аль-Джуфра. В Египте прекрасно понимали, что происходящее с авиабазой Аль-Ватыя, а также планы турок в Аль-Хомсе могли иметь место куда ближе к их границам, если бы Хафтар сдал Сирт и начал отступление в сторону Аджабии и Бенгази. Занимая нефтяные поля и терминалы в Киренаике, Анкара могла бы, опираясь на договоренности с ПНС Ливии, разместить свои базы ближе к границе с восточным соседом, обеспечивая военный контроль над основными нефтяными терминалами и экспортом ливийской нефти. Поэтому Каир и вцепился в линию Сирт-Аль-Джуфра, преодоление которой со стороны Турции автоматически приведет к вхождению египетских сил в Ливию.

Помимо этого, соглашения Эрдогана с ПНС, а также договор о демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье между Египтом и Грецией, создают серьезную правовую коллизию, так как обе «пары» фактически претендуют на морские территории, которые оппоненты считают своей собственностью, что создает основу для долговременного территориального конфликта, который будет дополнять уже существующую проблему вокруг турецкой экспансии в Ливии. В этом контексте появление военно-морской базы Анкары на территории североафриканского государства можно рассматривать не только ввиду операций на побережье Триполитании и Киренаики, но и как опорный пункт для борьбы за турецкое видение шельфовой добычи и границ к югу от Кипра и Крита. Это также позволит упрочить Эрдогану присутствие флота в ливийских водах, через которые идут поставки нефти.

Как показали инциденты между турецкими, французскими и греческими боевыми кораблями, для защиты своих интересов Анкара не стесняется угрожать применением силы даже союзникам по НАТО, ставя свои обязательства перед членами альянса на второе место после реализации национальных военно-политических и экономических интересов. Это, разумеется, будет встречать противодействие, поэтому не случайны как угрозы руководства Елисейского дворца в адрес Турции, так и совместные учения Каира и Афин. Фактически один из членов Североатлантического блока проводит совместные учения со страной, находящейся в шаге от войны с другим участником НАТО, не особо скрывая антитурецкую подоплеку данных действий. Военная база турок в Аль-Хомсе может стать не только дополнительным раздражителем для противников политики Эрдогана в Ливии, но и дополнительным мотиватором в вопросе наращивания поддержки Хафтара (появление системы С-300 в районе Рас-Лануфа наглядно показывает, что ЛНА получает серьезную военную помощь). Если сразу после отступления от Триполи всерьез звучали разговоры о том, что фельдмаршал упустил свой шанс и должен уйти на почетную пенсию, то теперь, когда большинство серьезных игроков признали необходимость реализации «Каирской декларации» (но не Турция), а силы ЛНА получают помощь в серьезных размерах, он снова может показывать, что для борьбы с турецкой экспансией он необходим, выступая в роли своеобразного барьера между Каиром и турецкими военными базами в Триполитании. Как уже отмечал Ас-Сиси, зона безопасности Египта простирается вплоть до Сирта, а ее надо кому-то охранять и удерживать. Хафтар и ЛНА станут теми силами, которые будут обеспечивать безопасность этой территории, не допуская продвижения экспансии вдоль побережья.

В связи с этим можно констатировать, что экспансия в Ливии будет в дальнейшем лишь укреплять интернациональный характер местного конфликта, где роль внешних игроков будет и далее доминировать над ролью ПНС и ЛНА, которые по большей части зависимы от внешних источников политической и дипломатической легитимности, а также от поставок вооружения, боеприпасов и других военных грузов.

Международные структуры никак не смогли и вряд ли смогут в ближайшей перспективе взять ситуацию под свой контроль. Система эмбарго на поставку оружия в Ливию совершенно не работает. Морская миссия НАТО фактически развалилась из-за ссоры Франции и Греции с Турцией. В страну продолжает поступать военная техника, а отдельные игроки уже не стесняются разворачивать полноценные базы и современные вооружения, готовясь к длительной войне за влияние в регионе. Все это происходит на развалинах некогда суверенного государства, которое проводило субъектную внешнюю и оборонную политику, контролируя свои недра. Спустя девять лет судьба Ливии находится в руках третьих сил, а горькая ирония ситуации заключается в том, что свержение и убийство «тирана Каддафи» ради «свободы и демократии» привели к тому, что на территории «освобожденной страны» продолжается кризис и появляются полноценные военные базы иностранных акторов.

Специально для ФАН

https://riafan.ru/1301015-poyavlenie-tureckoi-bazy-v-livii-mozhet-privesti-k-voine-vnutri-nato – полностью здесь

Стоит также отметить, что сегодня в Ливане рухнуло правительство – как под давлением протестов, так и под давлением ультиматума Франции. Ливан ожидает длительный политический кризис и хорошо там не будет.

Подробнее про отставку правительства Ливана тут https://riafan.ru/1300994-pravitelstvo-livana-ushlo-v-otstavku-spustya-rovno-polgoda

Что останется неизменным, так это роль "Хезбаллы", которая как одинокая скала возвышается посреди ливанского хаоса. Вот на эту скалу и будет направлена основная атака, которая будет готовится из хаотичного субстрата ливанского общества.

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В Минске и ряде других городов идут задержания протестующих.

Европа фактически отказала Лукашенко в признании и он снова оказался в привычном кругу "диктаторов и автократов".

Так что 10 августа это действительно этапный день для Белоруссии. Кстати, готовящийся воевать с греками "друг Реджеп" также поздравил Лукашенко и пожелал ему всего хорошего.



В Минске спецназ винтит протестующих. Активно применяются светошумовые гранаты и прочие спецсредства.

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2020-й год продолжает "радовать" валом одновременно происходящих событий. Прямо сейчас одновременно развивается кризис в Белоруссии, кризис в Ливане, где пало правительство, кризис в Средиземном море, где существует риск военного столкновения членов НАТО. И это не считая уже привычных массовых протестов США, коронавируса и глобального экономического кризиса.