Трамп готов провести саммит G7 после выборов

11.08.2020, 4:42, Новости дня

<p>Президент Трамп заявил в понедельник, что заинтересован в проведении саммита «Большой семерки» в «более спокойной атмосфере» после ноябрьских президентских выборов, и что он еще не решил, приглашать ли президент России Владимира Путина.</p>

<p>В мае из-за пандемии коронавируса Трамп отложил саммит G7, который он надеялся провести между июнем и сентябрем или позже, и сказал, что надеется расширить список приглашенных, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.</p>

<p>«Я гораздо более склонен сделать это через некоторое время после выборов… Мы могли бы сделать это посредством телеконференции или организовать обычную встречу», – заявил президент на пресс-конференции в Белом доме.</p>

<p>Трамп отметил, что выбрал новые временные рамки, потому что это обеспечит «лучшую и более спокойную атмосферу для G7».</p>

<p>Трамп не назвал конкретной даты и сказал, что приглашения не отправлялись.</p>

<p>На вопрос, пригласит ли он Путина, Трамп сказал: «Я не знаю, но мы пригласили на встречу несколько человек. Я бы, конечно, пригласил его на встречу».</p>

<p>По данным Белого дома, в телефонном разговоре 1 июня Трамп и Путин обсудили «прогресс в созыве “Большой семерки”».</p>

<p>В G7 помимо США входят Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада. Россия была исключена из тогда еще так называемой группы G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма.</p>