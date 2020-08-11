VOAэкспресс 10 августа 2020

11.08.2020, 4:42, Новости дня

Беларусь

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, как были проведены президентские выборы в Беларуси 9 августа, не являвшиеся свободными и честными», – таким образом госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал сложившуюся ситуацию в Беларуси.

Свое беспокойство также выразили конгрессмены Элиот Энгель и Майкл Маккол, заявившие, что «глубоко встревожены жестокими арестами и подавлением выступлений мирных демонстрантов, демократических активистов и журналистов со стороны властей Беларуси, как в военной форме, так и в штатском».

Пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани также заявила, что Соединенные Штаты призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие в отношении демонстрантов.

Напоминаем, в Беларуси в понедельник возобновились столкновения между демонстрантами и силами правопорядка. Протесты начались накануне ночью, когда оппозиция обвинила президента страны Александра Лукашенко в фальсификации победы на выборах.

Протесты

О своей поддержке протестов против режима Лукашенко выступили и белорусы, проживающие в США. Акция протеста у посольства Беларуси в Вашингтоне проходила параллельно с голосованием.

Акция в поддержку жителей Беларуси также прошла в Лос-Анджелесе.

«Голос Америки» и Радио Свобода

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавно подготовленным российскими властями проектом указа в отношении организаций, получающих финансирование от Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Как отмечается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» уже более 70 лет служат жизненно важными источниками независимых новостей и информации для жителей России.

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