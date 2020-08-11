Ученые выявили предотвращающий клеточное старение фермент

11.08.2020, 4:30, Разное

Ученые, представляющие Университет Кумамото (Япония), обнаружили фермент под названием NSD2, предотвращающий клеточное старение. Для выявления энзима использовался комплексный генетический анализ.

Эксперименты подтвердили связь между ингибированием функций NSD2 в неповрежденных, здоровых клетках и быстрым старением. Было определено также, что в стареющих клетках количество фермента может заметно уменьшатся. Эксперты надеются, что с помощью нового исследования удастся больше узнать о механизмах старения и поддерживать функциональность NSD2 вместе с патофизиологией, которая связана со старением.

По словам ученых, старение клеток не приносит вреда в том случае, если клетка превращается в злокачественную. Фермент способен предотвратить эти процессы, запуская клеточное старение. Важно контролировать подобные явления, поскольку с возрастом могут возникать различные заболевания. Предыдущие работы помогли понять, как NSD2 воздействует на регуляцию функций гена, но связь фермента со стареющими клетками была не понятна.

Согласно результатам исследования, благодаря добавлению сыворотки происходит быстрое увеличение катализатора. NSD2 является важной частью для экспрессии генов, отвечающих за рост клеток. В сыворотке клетки, подвергающиеся старению, не могут расти из-за восстановленного NSD2. Это означает, что фермент блокирует процессы старения и поддерживает рост здоровых клеток.