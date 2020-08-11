 

Новый российский модуль для МКС отправили из Москвы на Байконур

11.08.2020, 4:16, Новости дня

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который в апреле 2021 года планируется запустить к Международной космической станции (МКС), отправлен на космодром Байконур с территории Центра имени Хруничева, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Многофункциональный лабораторный модуль для российского сегмента МКС в 00.37 покинул территорию родного московского ракетного завода Центра Хруничева и отправился на Байконур», – говорится в Twitter Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, на Байконуре модуль ждут электрические испытания и подготовка к пуску на тяжелом «Протоне-М».

Напомним, в феврале Центр Хруничева завершил изготовление ракеты-носителя «Протон-М» для запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС.

По словам главы Роскосмоса, эксплуатацию модуля «Наука» планируется начать в феврале 2021 года, для этого экипаж МКС должен выполнить 10 выходов в открытый космос.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Президентские выборы в Беларуси: прогнозы и сценарии 

30.06 / Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет исторический рекорд

10.08 / Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии

12.07 / Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 7 млн

05.08 / Брошенную коляску с ребенком нашли в Москве

03.07 / Песков ответил на вопрос о повышении уровня радиации в России

15.07 / В Совфеде предложили создать алиментный фонд

04.08 / Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали, 11 человек ранены

15.07 / В Украине назначены местные выборы, Зеленский внес кандидатуру на пост главы НБУ. Главное за день

08.07 / Названы сроки поставок российско-китайского самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска