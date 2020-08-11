Новый российский модуль для МКС отправили из Москвы на Байконур

11.08.2020, 4:16, Новости дня

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который в апреле 2021 года планируется запустить к Международной космической станции (МКС), отправлен на космодром Байконур с территории Центра имени Хруничева, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Многофункциональный лабораторный модуль для российского сегмента МКС в 00.37 покинул территорию родного московского ракетного завода Центра Хруничева и отправился на Байконур», – говорится в Twitter Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, на Байконуре модуль ждут электрические испытания и подготовка к пуску на тяжелом «Протоне-М».

Напомним, в феврале Центр Хруничева завершил изготовление ракеты-носителя «Протон-М» для запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС.

По словам главы Роскосмоса, эксплуатацию модуля «Наука» планируется начать в феврале 2021 года, для этого экипаж МКС должен выполнить 10 выходов в открытый космос.