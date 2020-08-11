 

Подозревают в шпионаже. Словакия выслала трех российских дипломатов

11.08.2020, 4:05, Новости дня

6 августа Словакия выслала из страны трех дипломатов, граждан Российской Федерации. Об этом 10 августа сообщает Aktuality.

По информации издания, владельцы дипломатических паспортов являлись сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью.

Деятельность дипломатов противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, отмечает Dennik.N.

“Выданные им визы были неправильно использованы в Генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге, в связи с этим было совершено серьезное преступление на территории другого государства – члена НАТО и ЕС”, – сказал пресс-секретарь МИД Словакии Юрий Томага.

Он отметил, что Словакия заинтересована в развитии двухсторонних отношений с Россией, но деятельность российских дипломатов должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических сношениях.

МИД России пообещал принять ответные меры на высылку своих дипломатов, об этом сообщило “РИА Новости” в Telegram.

“МИД России пообещал зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии”, – сказано в сообщении.

5 декабря 2019 года Словакия выслала российского дипломата. По данным военной разведки страны, он занимался шпионской деятельностью. Дипломата объявили персоной нон грата еще 22 ноября, он покинул Словакию в течение 48 часов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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