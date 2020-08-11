Мнение: Гегемон о выборах в Белоруссии

11.08.2020, 3:42, Разное

На фоне продолжающихся протестов в Минске и других городах Белоруссии, где ОМОН и спецназ месят протестующих в жесткой форме, Госдеп США осудил выборы в Белоруссии, назвах их несвободными и недемократическими.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии. Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».

«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, США «поддерживают независимость и суверенитет Белоруссии» и стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему.

https://russian.rt.com/world/news/772714-pompeo-vybory-belorussiya – цинк

Сенатор США Джим Риш (штат Айдахо), председатель сенатского комитета по международным отношениям, сегодня опубликовал следующее заявление в ответ на арест и насилие в отношении белорусских протестующих со стороны воинских частей и ОМОНа после того, как Александр Лукашенко заявил, что одержала убедительную победу на президентских выборах в Беларуси в минувшие выходные:

«В минувшие выходные народ Беларуси попытался участвовать в демократическом процессе и ожидал, что его голоса будут подсчитаны правдиво, а их выбор будет признан руководством страны. То, что президент Лукашенко решил ответить на это насилием и репрессиям в отношении оппозиции и протестующих, является бессовестным. Г-н Лукашенко должен позволить достоверный учет результатов вчерашнего голосования и уйти в отставку, если, как показывают отчеты, он не был переизбран демократическим путем. Ему также следует немедленно прекратить преследование средств массовой информации, отключение Интернета, аресты и насилие в отношении тех, кто следует другим путем для Беларуси. Мирная передача власти жизненно важна для будущего Беларуси и ее суверенитета»



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Эти заявления последовали уже после того, как против итогов выборов высказались ЕС, НАТО, Германия, Польша, Литва, Эстония, Чехия.

В общем, одобрения своих действий Лукашенко в США и Европе не получит, только на востоке. А вот с Запада можно ожидать нарастания политического и санкционного давления.

Также стоит отметить, что Лукашенко хорошо изучил опыт Януковича и в толстовство играть не намерен, если потребуется пролить кровь, он ее прольет без лишних сантиментов. Отсюда и отмашка на максимально жесткие действия силовых структур (особенно показательное видео из Минска, где ОМОН жестко замесил "сцепку"), который в ряде моментов очевидно хватают через край, особенно когда достается в общем то левым гражданам, но это уже обратная сторона отмашки на насилие – всех не проконтролируешь и эксцесов будет более чем.

С другой стороны, тут классический случай, что победа (то есть удержание власти) все спишет, как это например произошло с расстрелом в Андижане или приснопамятным наматыванием протестующих на гусеницы на площади Тянаньмэнь. Но впрочем, бывали и обратные случаеи, когда даже масштабного применения силового ресурса не хватало для подавления протестов (как это произошло в Ливии, где произошла интервенция НАТО). С другой стороны, есть еще пример Асада, который несмотря на кровавое месиво, в которое превратили Сирию в попытках его свергнуть, смог устоять, но для этого ему потребовалась поддержка Ирана и России.

Первый покойник уже есть – в Минске по данным МВД один из протестующих пытался кинуть в ОМОН самодельное взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках.

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