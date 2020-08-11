Мнение: Борьба с леваками в Игре Престолов

11.08.2020, 3:40, Разное

Как-то постепенно (и все более грозно) проясняется картина, и до нас начинает медленно доходить основное содержание эпохи; если 20 век в целом можно назвать “битвой против коммунизма” (вместе с его разновидностью – национал-социализмом), то, по всей видимости, 21 век у нас будет “битвой против политкорректности”, причем, как и сто лет назад, исход битвы (а значит, и выживание человечества) отнюдь не предрешено. Наткнулся тут на любопытную статью Юлии Латыниной про финал “Игры Престолов”, где она спорит с мнением фанатов, что, мол, “финал неправильный” и “его нужно переснять” (фанаты вроде бы даже петицию такую написали и собрали под ней миллион подписей всяких идиотов).

Латынина, как настоящая валькирия свободы, одна выходит против этой толпы недовольных и блистательно доказывает, что финал, в котором Вестеросом “опять правят сплошные белые самцы” и среди правителей всего одна женщина и ни одного негра – очень правилен и, более того, гениален. И она очень четко выводит даже этот, вроде бы совсем локальный “фанатский” спор по поводу сказки на все те же ключевые вопросы современности – левизна, феминизм и массовый инфантилизм.

Цитата:

“Три вещи в финале «Игры престолов» оскорбили нынешнюю политкорректную публику.



Одна — поражение феминизма. Фанатки страшно радовались, что к середине сериала женщин становилось все больше, и они стали играть все более важную роль: королева Серсея, Мелисандра, леди Оленна, леди Мормонт, Ярра/Аша, Бриенна из Тарта, сама Дейенерис. И вот женщин поубивали, и в заключение сериала в королевском совете, как пожаловался один разъяренный рецензент, — опять сидят белые самцы, white males. А где же дотракийцы? Где же Безупречные с их симпатичным чернокожим генералом по имени Серый Червь? Какая неполиткорректность!

Но, простите, другого и быть не может. Женщина в Средневековье могла сделать карьеру только в качестве дочери, матери, жены или пророчицы, или если она отрекалась от своего пола и становилась воином. Прецеденты были — например, супруга Роберта Гвискара Сихельгаита умела сражаться не хуже любого рыцаря и даже выиграла битву при Диррахии в 1081-м. Но становились вождями женщины, когда поубивали всех их мужиков, что и произошло в «Игре Престолов» к 5—6-му сезону. Нет никаких оснований для того, чтобы в новое мирное время знатные дома в королевском совете представляли женщины.

Второе «непростительное» — поражение передовой идеологии. Левая часть американской публики воспринимала Дейенерис как «свою». Вокруг нее были не только «белые самцы», но и чернокожие полководцы, ее советницей была молодая чернокожая девушка! Она обещала «сломать колесо». Она отменила рабство в Меерине и вот-вот должна была отменить прогнивший феодализм в Вестеросе, которым правят «белые самцы» с их устаревшими понятиями о чести.

И вдруг Дейенерис уничтожает сдавшийся город огнем.

Не то чтобы намеки на то, что произойдет, не были рассыпаны и в фильме, и в книге. Книга Джорджа Мартина — это, прежде всего, книга о том, как перерождаются персонажи. Как романтичная дурочка Санса Старк превращается в блистательную интриганку, как Бран Старк превращается из озорного мальчишки в Трехглазого Ворона, как Джейми Ланнистер превращается из напыщенного фата, спящего с сестрой, в глубоко трагичного персонажа.

Кадр из «Игры престолов»

Но мы как-то не ожидали, что это беспощадное перерождение коснется и главной, звездной героини!

То есть мы ожидали, что это будет перерождение из робкой девочки в Матерь Драконов, и не ожидали, что оно пойдет дальше.

При этом все намеки были аккуратно разбросаны в тексте. Казнь сотни с лишним представителей знати Меерина. Убийство дотракийских вождей. Казнь Рендолла Тарли вместе с сыном за отказ подчиниться. Каждый раз читатель, увлеченный благородной целью Дейенерис, пропускал это мимо ушей. Ну да, на войне как на войне, цель оправдывает средства…

Самые чудовищные диктаторы в истории были не те, которые обещали поработить народы, а те, кто обещал их освободить и «сломать колесо». Мы вдруг увидели, как на самом деле выглядит орда дотракийцев, когда она добирается до городов Вестероса. Вряд ли левакам, которые сейчас сами пытаются «сломать колесо» (с самыми добрыми, разумеется, намерениями), понравилось такое сравнение.

Но, конечно, третий, самый непростительный «грех» финала — то, что он нарушал все традиции сказки и голливудского фильма. Ну, мы же все понимали, что в финале Дейенерис и Джон должны были пожениться! Мы же все догадывались, что Джон Сноу — никакой не бастард, а самый что ни на есть законный Таргариен! Мы же все с трепетом ждали, когда наконец Джон и Дейенерис вместе спасут мир от Абсолютного Зла!

На самом деле — и это очень тонкий момент — Джордж Мартин очень скептически относится к страсти. В его книге прочными оказываются только те браки, которые были основаны не на любви: например, брак Кейтлин Старк. Любовь, согласно Мартину, заставляет человека забыть его долг и обязательства, и ничего хорошего из этого не выходит.

Любовь Робба Старка к Джейн Вестерлинг, девочке из захудалого рода, приводит к тому, что он изменяет своим договоренностям и гибнет. Трагедией оборачивается запретная страсть близнецов-Ланнистеров, и, конечно, первопричиной всех войн Вестероса и краха дома Таргариенов тоже является страсть — любовь Рейгара Таргариена к Лианне Старк.

Задним числом понятно, что и для Главной Влюбленной Пары — Дейенерис и Джона — Джордж Мартин не сделает исключения. С той только разницей, что Джон — действительно образцовый герой. Он не приносит свой долг в жертву любви. Он приносит любовь в жертву долгу. Любовь Дейенерис и Джона, которая в любой другой книге была бы главным двигателем сюжета, у Мартина — лишь обстоятельство образа действия. Это то, что делает убийство Дейенерис — трагедией.

Кадр из «Игры престолов»

Нет прекрасного Спасителя или Спасительницы, — говорит в конце нам Мартин. Есть повседневная работа по прокладке канализации и восстановлению городских борделей. А Спаситель, который хочет осчастливить человечество и сломать Колесо, — это Тиран.

И, конечно, всего этого тройного преступления — против идеалов феминизма, против идеи «сломать колесо» и, особенно, против сказочных концовок, требующих непременного брака Героя и Героини, — половина публики Мартину не простит. Ну и ладно. Зато другая половина — задумается”.

Юлия Латынина (которую ненавидит совершенно дезориентированная и традиционно туповатая публика из так называемых “технарей”) – все-таки совершенно блистательная и очень редкая по нынешним временам ПРАВАЯ публицистка, отстаивающая самые правильные ценности “старого Запада” – то есть свободы, индивидуализма и ответственности. Многие у нас ошибочно считают, что якобы “сегодня Запад предал эти ценности, но их защищает теперь Путин и русофильские идеи святой Руси”. Это не так частично; на самом деле Запад действительно свои ценности предал, но у Путина никаких идей вообще нет, а “святая Русь” – это опять проклятая “соборность”, “общая духовность” и “единство во Христе”, то есть все тот же коллективизм и ЛЕВИЗНА, такая же, как в BLM или исламе. Русские нацики – это слегка присыпанный ветками все тот же советский социализм с церквями и шовинизмом, то есть опять ЛЕВИЗНА.

Правых мало, правый дискурс очень тяжело пробивается. Понятно, почему – потому что это игра на повышение, а это у инфантилов немодно и никогда не будет модно. Но Латынина гнет свое – и ее, конечно, стоит читать.